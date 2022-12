SPANYOLORSZÁG

El País: – Argentína Horvátország elleni fölényes győzelme után döntős a világbajnokságon. Természetesen Messi volt a vezér, és most átélheti a döntőt, amelyről álmodott.

Marca: – Irány a döntő, Argentína! Egy megkérdőjelezhető tizenegyes indította be Messiéket, aztán Julián Álvarez duplája simává tette az elődöntőt.

As: – Mágikus Messi – gól, gólpassz, igazi vezér volt, és már csak egy mérkőzés van hátra vb-pályafutásából. Vajon diadalmas lesz a búcsú?

NAGY-BRITANNIA

BBC: – Még egy győzelem, és a katari világbajnokság Messi világbajnokságaként vonul be a történelembe. Kilencven perc választja el attól, hogy mindörökké világbajnoknak mondhassa magát.

The Guardian: – Messi inspirálta az argentin válogatottat, amely sima győzelemmel jutott a döntőbe. Az elején, amikor még szoros volt, Messi higgadt maradt, 2–0 után pedig látványosan élvezte a játékot.

Independent: – A világtörténelem egyik legnagyobbja a vb eddigi legfontosabb mérkőzésén hozta a legjobb formáját, és a vb-döntőbe vezette Argentínát.

FRANCIAORSZÁG

Le Monde: – Az albiceleste könnyed győzelemmel jutott a döntőbe, Horvátországnak esélye sem volt.

L'Équipe: – Eufória Argentínában. Horvátországnak semmi esélyt sem adtak, a Messi, Álvarez duó tarthatatlan volt.

Le Parisien: – Messi a horvátok ellen bizonyította, hogy még mindig lélegzetelállító formában van, egy lépésre attól, hogy megvalósítsa élete célját, megszerezze a vb-trófeát.

