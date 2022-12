A dél-amerikaiak az első félidő hajrájában két ellentámadás végén kétszer is betaláltak: Lionel Messi büntetője után öt perccel a tizenegyest kiharcoló Julian Álvarez is eredményes volt, ezzel pedig el is dőlt a mérkőzés. A horvátok ugyanis hiába birtokolták többet a labdát, a fordulás után újfent gólt kaptak, így nem sikerült sorozatban másodszor is fináléba kerülniük.

Az argentinok történetük hatodik vb-döntőjükre készülhetnek: 1978-ban és 1986-ban arany, 1930-ban, 1990-ben és 2014-ben ezüstérmet szereztek.

A másik ágon, szerdán Marokkó és a címvédő Franciaország csap össze. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét vasárnap rendezik.