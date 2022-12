Renczes Ákos testnevelő tanárt, edzőt kértük arra, hogy értékelje a látottakat. – Az első félórában úgy tűnt, hogy a horvátok tartják kézben a mérkőzést, magabiztosan adogattak, az argentinok védelme jól állt a lábán, helyzet nem akadt. Az első lövés az argentin Enzo Fernandez előtt adódott, de Livakovic védett. A 35. percben megugrottak az argentinok, mintha csak erre vártak volna. Alvarez az eddig biztos horvát védelem megingását kihasználva büntetőt harcolt ki, amelyet Messi magabiztosan értékesített (1-0). A 11-es és a gól megzavarta a horvátokat, repkedtek a sárga lapok, a kispadot is figyelmeztetni kellett. A 39. percben a horvátok kisszöglete után a labda Messihez került, aki indította Álvarezt. A támadó úgy futott el vele a kapuig, hogy kétszer visszapattant hozzá a labda. A focihoz szerencse is kell (2-0). A félidő végén az argentinok el is dönthették volna a továbbjutást, de Livakovic bravúrral védett. Dalic mester és csapata nagyon nehéz helyzetbe került, Argentína a szünet után sem adott esélyt déli szomszédainknak. A horvátok gyorsan cseréltek is hármat, de az első kaput eltaláló lövésüket a 73. percben jegyezhettük fel. A kontrára váró Argentína a 69. percben döntötte el a mérkőzést. A Messi–Álvarez kettős összjátéka után utóbbi passzolt a kapuba (3-0).

Az utolsó húsz percben benne volt a horvát szépítés és az újabb argentin gól lehetősége is, de az állás nem változott. A kapitányok cseréltek, Modric vastaps kíséretében hagyta el a pályát, Álvarezt Dybala váltotta. Messi, a vezér végig a pályán maradt és lélekben készülhet a döntőre.