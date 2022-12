A hétszeres aranylabdás sztár által vezetett argentinok 3-0-s sima győzelemmel vetettek véget az előző vb-n ezüstérmes horvátok idei menetelésének, s így ők jutottak a döntőbe. A Paris Saint-Germain támadója kulcsszerepet játszott a sikerben, ami nem lepte meg Dalicot.

"Sokat nem kell elmondani Messi képességeiről. Az elmúlt 15 évet tekintve valószínűleg ő a világ legjobbja és ezúttal is nagyon jól és veszélyesen játszott" - fogalmazott a szakember. "Ő jelentette a különbséget. Ez az igazi Messi, erre számítottunk" - tette hozzá.

A saját csapatával kapcsolatban Dalic megjegyezte, hogy ennek a generációnak valószínűleg ez volt az utolsó vb-je.

"Jó néhányan közülük elértek egy bizonyos kort, a következő torna pedig 2026-ban lesz. Meglátjuk" - mondta a szövetségi kapitány. "Nagyszerű dolgokat értünk el a válogatottal. Úgy gondolom, ez a kivételes generáció, amely egymás után kétszer is bejutott a legjobb négy közé, a 2024-es Európa-bajnoksággal fejezi majd be a pályafutását. Óriási lett volna, ha egy vb-aranyéremmel tudjuk megkoronázni a teljesítményüket" - fejtette ki.

Saját jövőjével kapcsolatban Dalic úgy fogalmazott: folytatja, a szerződése 2024-ig, az Eb-ig szól, hat hónap múlva pedig a Nemzetek Ligája négyes döntőjében lépnek pályára.