A lefújást követően először Théo Hernandez, az első gól szerzője értékelt: „Nagyon keményen dolgoztunk, nehéz út vezetett a döntőbe. Tudtuk, hogy nagy meccs lesz a mai. Hihetetlen, hogy ezt elértük...”

Ennél már bővebb szavú volt Didier Deschamps, a francia válogatottat egymás után két vb-döntőbe vezető szövetségi kapitány: „A játékosaimmal együtt megtettük azt, amit kellett. Megvan a boldogság, óriási elismerés számunkra, hogy ismét világbajnoki döntőben léphetünk pályára. Szeretnék köszönetet mondani a játékosaimnak és a stábnak is. Ezt a sikert most meg kell ünnepelnünk, utána pedig mennünk kell előre, mert a legfontosabb célunkat még nem teljesítettük.”

A marokkóiak szövetségi kapitánya, Valid Regragi így értékelt a lefújás után: „A legfontosabb, hogy mindent kiadtunk magunkból, sajnos azonban így sem jött össze a győzelem. Rengeteg sérült játékosunk volt, a meccs közben is kétszer kellett emiatt változtatnom, de nem akarom erre fogni a vereséget, mert akik beálltak, ők is mindent megtettek a cél elérése érdekében. Nagyon sok lehetőséget dolgoztunk ki, főleg a második félidőben, de mindig hiányzott valami. Büszke vagyok a csapatomra, a bronzmérkőzésen pedig mindenki ott akar majd lenni, szeretnénk a szurkolóinknak nagy élményt szerezni, hiszen továbbra is éremért küzdhetünk.”

VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

ELŐDÖNTŐ

FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (1–0)

