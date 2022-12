A szakvezető a brazilok nyolcaddöntős sikere - 4-1 a Koreai Köztársaság ellen - után nem rejtette véka alá azt a véleményét, mely szerint a története hatodik világbajnoki címéért küzdő Selecao a mezőny legerősebb és legjobb válogatottja a mostani tornán.

"Nézzünk szembe a ténnyel, ők az esélyesek. Nemcsak amiatt mondom ezt, amit eddig láttam tőlük, hanem mert a játékosaik minősége, technikai tudása és értéke a mutatott futballjukhoz hasonlóan félelmetes" - nyilatkozott Dalic, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a horvátoknak hittel és önbizalommal telve kell pályára lépniük pénteken. "Egyszerűen ki kell élveznünk az alkalmat, hogy a brazilok ellen játszhatunk."

Érdekesség, hogy a horvát válogatott kerete az egyik legidősebb Katarban, s nagy kérdés, hogy a tapasztalt futballistákból mennyit vett ki a Japán ellen hétfőn játszott 120 perces ütközet, melynek végén tizenegyespárbajban ejtették ki az ázsiai riválist.

Brazília a 16 között valóságos gálát rendezett a dél-koreaiak ellen, és gyakorlatilag 36 perc alatt eldöntötte a továbbjutás kérdését, ugyanis ekkor már 4-0-ra vezetett. A rivális erejéből a második félidőben szépítésre futotta, de veszélyeztetni a Selecao sikerét nem tudta.

A nyolcaddöntős diadal alkalmával a brazilok négy gólját négy játékos szerezte, köztük a bokasérülés után kezdőként visszatérő Neymar, aki 80 percet kapott Tite szövetségi kapitánytól, és a játékán nyoma sem volt a korábbi problémájának, mely miatt két csoportmérkőzést kihagyott. A 30 éves sztár számára extra motivációt jelenthet, hogy a dél-koreaiak ellen a 76. válogatottbeli gólját szerezte meg, így ha a horvátok kapuját is sikerül bevennie pénteken, akkor utoléri a brazil örökrangsorban 77 találattal élen álló Pelét. A 82 éves legendát jelenleg kórházban ápolják, ezért a Selecao tagjai a nyolcaddöntős győzelem után a pályáról üzentek neki, kezükben egy nagy molinót tartva, rajta a "Pele" felirattal és a háromszoros világbajnok arcképével.

"Nehéz arról beszélni, hogy min megy most keresztül, de a legjobbakat kívánom neki, és remélem, hogy a lehető leghamarabb újra egészséges lesz. Ebben próbáltuk támogatni őt ezzel a sikerrel és a molinóval" - nyilatkozta Neymar a hétfői mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Tite kapitány pénteken a legerősebb brazil kezdőcsapatot küldheti pályára Horvátország ellen, miután úgy tűnik, a balhátvéd Alex Sandro is felépül addigra, Danilo pedig így újra az eredeti posztján, jobbhátvédként segítheti az együttest. Ennek következtében ugyanakkor a kispadra szorulhat Éder Militao, aki a sérültek távollétében jó teljesítményt nyújtott a legutóbbi meccseken.

A horvát-brazil vb-negyeddöntőt pénteken 16 órától játsszák az al-rajjani Egyetemvárosi Stadionban, a játékvezető az angol Michael Oliver lesz. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Negyeddöntő:

Horvátország-Brazília, al-Rajjan (Egyetemvárosi Stadion) 16.00

A várható kezdőcsapatok:

Horvátország:

Dominik Livakovic - Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa - Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Luka Modric - Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ivan Perisic

Brazília:

Alisson Becker - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Lucas Paqueta - Raphinha, Neymar, Vinicius Jr. - Richarlison