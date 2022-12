Az argentin válogatottnak - a horvátok elleni elődöntő eredményétől függetlenül - lesz még egy helyosztó mérkőzése a viadalon, így a 35 esztendős, hétszeres aranylabdás kiválóságnak jó esélye van arra, hogy maga mögé is utasítsa az 1990-ben aranyérmes és aranylabdás Matthäust, aki 2003 és 2005 között szövetségi kapitányként irányította a magyar válogatottat.

Messi az argentin együttes csapatkapitányaként a katari vb-n mindhárom csoportmérkőzésén, majd a nyolcad- és negyeddöntőben is szerephez jutott a keddi elődöntőt megelőzően.

A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:

1. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) és

Lionel Messi (argentin, 2006-2022) 25-25 mérkőzés

3. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 24

4. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002) 23

5. Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2022) 22

6. Uwe Seeler (német, 1958-1970),

Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986) és

Diego Maradona (argentin, 1982-1994) 21-21

9. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),

Cafú (brazil, 1994-2006),

Philipp Lahm (német, 2006-2014),

Bastian Schweinsteiger (német, 2006-2014) és

Javier Mascherano (argentin, 2006-2018) 20-20

14. Wolfgang Overath (német, 1966-1974),

Berti Vogts (német, 1970-1978),

Karl-Heinz Rummenigge (német, 1978-1986),

Ronaldo (brazil, 1998-2006)

Per Mertesacker (német, 2006-2014)

Rafael Márquez (mexikói, 2002-2018)

Thomas Müller (német, 2010-2022) és

Manuel Neuer (német, 2010-2022) 19-19

22. Franz Beckenbauer (német, 1966-1974),

Sepp Maier (német, 1970-1978),

Mario Kempes (argentin, 1974-1982),

Antonio Cabrini (olasz, 1978-1986),

Gaetano Scirea (olasz, 1978-1986),

Pierre Littbarski (német, 1982-1990),

Thomas Berthold (német, 1986-1994),

Claudio Taffarel (brazil, 1990-1998),

Carlos Dunga (brazil, 1990-1998),

Fabio Cannavaro (olasz, 1998-2010),

Hugo Lloris (francia, 2010-2022)

Luka Modric (horvát, 2006-2022) 18-18