A marokkói válogatott szerdán, a torna második elődöntőjében a címvédő Franciaországgal találkozik, a szakember kedden kifejtette: a vb aranyérmesére a torna előtt készített statisztikákat el lehet felejteni, mert azok „megbuktak". – Akkor 0,01 százalék esélyt kaptunk a végső győzelemre, azt hiszem, hogy most már többet adnak. A kukába ezekkel a statisztikákkal! – viccelődött Regragui, aki Franciaországban született, és játékoskarrierje javát is ott töltötte.

A 47 éves szakember augusztus végén vette át a marokkói válogatott irányítását, amellyel még veretlen, öt győzelem és három döntetlen a mérlege. Utóbbiak egyike a spanyolokkal szemben végül tizenegyespárbajban megnyert vb-nyolcaddöntő.

– Egy vb-n minél tovább jutsz, annál nehezebbek a meccsek, ez normális dolog. A címvédővel találkozunk, amelyben világklasszis futballisták szerepelnek, és nagyon jó edző irányítja őket, talán a világ legjobbja. De eltökéltek vagyunk, igyekszünk leküzdeni az idegességünket. És miért ne juthatnánk be a döntőbe? Egyáltalán nem vagyunk elégedettek az elődöntős részvétellel, hogy első afrikai válogatottként jutottunk négy közé. Tovább akarunk menni! Még éhesek vagyunk a sikerre, fáradtak viszont nem. Nem tudom, hogy ez elég lesz-e, de az afrikai kontinenst, valamint az arab világot egyaránt a világ tetejére akarjuk tenni. Tisztában vagyok azzal, hogy nem mi vagyunk a favoritok, viszont megvan a magabiztosságunk – mondta.

A tréner fontosnak tartja csapata összetartó erejét, amihez nagy segítséget és támogatást adott a családtagok személyes jelenléte Katarban. Hozzátette: a tőlük kapott erő hatással volt a játékosok pályán nyújtott teljesítményére, ugyanazért a célért küzdöttek. Kiemelte: azt is eredményesen építették be a válogatottba, hogy oda sok játékos európai országban asszimilálódva érkezett, mégis hazájaként tekint Marokkóra, és ennek megfelelően küzd érte. Név szerint említette a Madridban született Asráf Hakimit, a Paris Saint-Germain játékosát, aki minden bizonnyal óriási különcsatát vív majd párizsi klubtársával, Kylian Mbappéval, a franciák gólerős kulcsemberével. Hangsúlyozta: Hakiminál senki sem ismerheti jobban Mbappét, akivel mindennap együtt edz, és pontosan tisztában van azzal, hogy milyen futballista.

– Biztos vagyok benne, hogy Asráf kétszáz százalékot fog nyújtani, hogy felülmúlja a barátját. Érdekes párharc lesz az övék, két bajnoké, mert egyikük sem megalkuvó – mondta. A katari tornán már ötgólos – ezzel a vb-mezőnyben legeredményesebb – Mbappé kapcsán kiemelte: külön nem készülnek ellene, annál is inkább, mert nekik nemcsak vele, hanem más kiváló francia játékosokkal, így Ousmane Dembélével és Antoine Griezmann-nal is fel kell venniük a harcot, ők ugyancsak nagyon veszélyesek, és nagyszerűen megértik egymást Mbappéval.

Regragui dicsérte még a franciák kapitányát is, szerinte Didier Deschamps pontosan tisztában van azzal, hogyan kell csapata játékát a körülményekhez, illetve az aktuális ellenfélhez igazítani. A tréner visszautasította azt a kritikát, miszerint a marokkói válogatott játéka túlságosan passzív és védekező. Hozzátette: a labdajáratós „tikitaka" is megfelelő taktika lehet, ha olyan játékosok állnak rendelkezésre, mint például a portugál Bernardo Silva, viszont teljesen „hiábavaló" akkor, ha egy csapat csak kétszer lő a kapura, és az nem párosul eredményességgel, góllal. – Azért vagyunk itt, hogy nyerjünk, nem akarjuk elszalasztani ezt a lehetőséget. Én pedig nem szeretnék harminc év múlva ugyanezekre a kérdésekre válaszolni. Azért vagyunk itt, hogy letegyük a névjegyünket! – mondta.