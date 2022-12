Én még azt sem dolgoztam fel, nem hogy ezt az egészet…

– mondta könnyeivel küzdve a Tényeknek az orosházi édesapa.

Ha a ház a rendben lenne, annak nagyon tudnánk örülni. Hogy a fiamnak tudjak biztosítani egy jövőt

– tette hozzá.

A Bors cikke szerint Orosházán már többen felajánlották a segítségüket, de a magyar celebvilág is összefogott Erikért és kisfiáért.

„Szívszorító. Az apuka legnagyobb fájdalma az, hogy felesége minden személyes tárgya is semmivé lett. Hamis számlaszámok is megjelentek közben, így ha ti is segítenétek, kérlek ne kommentekben megjelent számra utaljatok!” – fordult a követőihez Görög Zita modell, színésznő.

Széki Attila, azaz Curtis azt írta a közösségi oldalán:

Fotós: Instagram

„Gyerekek! Fogjunk össze és segítsünk egy édesapának, aki egy évvel ezelőtt veszítette el a feleségét, most pedig gyermeke életéért küzd, miközben szinte porig égett az otthonuk”