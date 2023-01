Mazsi megfogadta, hogy nem beszél a magánéletéről, így azt is csak sejteni lehetett, hogy kivel nyaral, "most azonban olyan fényképek jutottak a Bors birtokába, amik nem csak azt bizonyítják, hogy a pár még együtt van, de azt is bemutatják, milyen boldogok: egy rendkívül különleges helyre utaztak ugyanis el közösen" – olvasható a Bors oldalán.

A lap figyelmét egy nem magyar állampolgárságú kedves olvasó hívta fel arra, hogy a csinos barna hölgy bizony nagyon ismerősnek tűnik neki. Az olvasó fotót is küldött, amin egyértelműen beazonosítható Berki Mazsi, vállalkozó kedvese, és a velük utazó gyermekek is.

A páros ízlésére nem lehet panasz, a 250 szobás, elegáns szálloda közvetlenül a fehér homokos tengerparton található, 8 km-re Matamwe-től. A szolgáltatások magas minőségéről a szobaárak tanúskodnak. A legolcsóbb szállás 170 ezer forint/éjszakába kerül, de van jakuzzis szoba 200.000-ért, és privát medencés is: a 260 nm-es apartman 420 ezer forintba kerül egy éjszakára.

Forrás: Az egyik lesifotó a szerelmesekről...

