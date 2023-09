Ezek a tünetek Amikor a vírus 2020 elején világszerte megjelent, gyakori tünete volt az ízlelés- és a szaglás elvesztése. Ma már ez alig jelentkezik, ahogy émelygésről, hányásról, hasmenésről is csak kevesen számolnak be. Az új variáns a legtöbbször felső légúti influenza-szerű panaszokkal jár, úgy mint: elhúzódó nátha, torokfájás, köhögés. Légszomj, fáradtság és izomfájdalom is előfordul, de nem jellegzetes tünet.