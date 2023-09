Mádai Vivien korábban nem beszélt a nyilvánosság előtt arról, hogy az édesapja egészsége megromlott, mindössze a családfő halála előtt három héttel osztott meg egy nyugtalanító posztot azzal kapcsolatban, hogy sürgősen szakápolóra lenne szükségük. Akkor azonban még senki sem tudta, hogy kinek és miért keres segítséget - írja a Bors.

A felhívás után Vivien feltűnően keveset posztolt a közösségi oldalain, ma már tudjuk, hogy miért: a családnak egy nagyon nehéz és fájdalmas folyamaton kellett keresztül mennie, a nagybeteg édesapát ápolták az utolsó leheletéig. Mádai János súlyos betegség után, Augusztus 18-án végleg megpihent. A műsorvezető nagyon szoros viszonyban volt az édesapjával, kicsi gyermekkora óta ragaszkodtak egymáshoz, minden örömüket és bánatukat megosztották egymással, olyanok voltak, mint a borsó meg a héja. A szövetségüknek itt e földi létben fizikailag vége szakadt. A veszteséget pedig Vivien nagyon, de nagyon nehezen dolgozza fel.

Ha meghal a nap

Ennek bizonyítéka, hogy a műsorvezető rendszeresen oszt meg olyan posztokat, melyekben az érzéseiről beszél, emlékekről, fájdalomról. Vivien most is egy ilyen poszttal jelentkezett:

– Egész gyerekkoromban Oriana Fallaci könyvét bámultam a könyvespolcon. Az utolsó hetekben is ott volt a közeledben, ez volt a címe: Ha meghal a nap. Augusztus 18-án éjfél előtt pár perccel valóban meghalt a nap. Most már Isten teniszpályáján játszod tovább a meccsed, de ott már biztosan a tiéd a döntő szett! – írta a műsorvezető a legutóbbi Instagram posztjában, melyhez egy szomorú fotót is mellékelt. A képen az édesapját öleli épp.