Judie most lett 30 éves, ennek örömére bevállalt egy dögös fotózást, aminek a végeredményét még Curtis is megosztotta a saját közösségi oldalán – érhető, hogy büszke a szerelmére, aki a kommentelők szerint is elképesztően szexi az új képein.

Judie valóban hihetetlenül jól néz ki a fotókon, amikről persze nem maradhatott el a kosárlabda sem, hiszen Curtis mellett a kosárlabdázás a másik nagy szerelme.