Szijjártó Péter kiemelte, az engedély mérföldkő az építkezés előkészítésében, a résfal ugyanis "kritikus eleme" az építkezésnek. Ez biztosítja majd, hogy a kivitelezési területre a talajvíz ne tudjon betörni, valamint a jelenleg működő négy blokk működésében se okozzon zavart a két új blokk építése.

Most már elkészíthetik a végleges kiviteli terveket is, és ha ezeket is elfogadják, akkor elkezdődhet a valós építkezés is - ismertette a miniszter.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Európában "energiaellátási válság közben és előtt vagyunk", azok az országok lehetnek biztonságban, amelyek az általuk felhasznált energiának egy jelentős részét saját maguk tudják előállítani.

Ezért Paks II. "kritikus fontosságú", hiszen megépülésével jelentős lépést tesz az ország afelé, hogy önellátó legyen, "ne függjön a nemzetközi energiapiac turbulenciáitól, a brutális áremelkedéstől", és hosszútávon fenntartható legyen a rezsicsökkentés - jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy 2030-ra készen kell lennie a beruházásnak.