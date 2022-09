Szerda délelőtt Twitter-üzenetben jelentette be a Gazprom, hogy leállítja az Ukrajnán keresztüli gázszállítást Európába - írja a Világgazdaság. Az orosz állami óriáscég mindezt azok után tette, hogy kedden figyelmeztetést adott ki, hogy veszélybe kerülhet az Ukrajnán keresztüli tranzit. A lépés hátterében elszámolási, illetve jogvita van. Most Moszkva szankciókat helyezett kilátásba az ukrán állami gáztársaság, a Naftogaz ellen. Ha meghozzák a döntést az oroszok, akkor a Gazprom egyáltalán nem fizethet tranzitdíjat az ukrán vállalatnak.

A Gazprom szerint az orosz hatóságok a szankciós intézkedésekkel betilthatnak minden, a Naftogazzal lefolytatott tranzakciót, beleértve az elszámolásokat is. Ezt akkor lépik meg – írták –, ha az ukrán vállalat nem hagy fel azzal a próbálkozással, hogy a tranzitdíjakkal kapcsolatos vitát nemzetközi döntőbíróság előtt folytassa le.

A Naftogaz a hónap elején perelte be a Gazpromot az elmaradó tranzitdíjak miatt. A két ország háborúban áll, de a gázt szállítják Európába Ukrajnán keresztül, igaz, a szállítások volumene, ezáltal az ukránok tranzitbevételei erősen visszaestek. A Gazprom bejelentésére megugrott a földgáz jegyzésára a holland energiatőzsdén, a napon belüli emelkedés több mint nyolc százalék szerda délelőtt.

Jurij Vitrenko, a Naftogaz vezérigazgatója szerdán azonban azt közölte, hogy a vállalat folytatja a Gazprom elleni választottbírósági eljárást az országon keresztül Európába tartó orosz földgázzal kapcsolatban.

A Gazprom elutasítja az ukrán Naftogaz követeléseit az orosz gáz európai tranzitdíjára vonatkozó választottbírósági eljárásban, a nem teljesített szolgáltatásokat nem kell és nem is fogjuk kifizetni

– közölte az orosz vállalat.

A Gazprom közleménye emlékeztet arra, hogy a Naftogaz megfelelő indoklás nélkül tagadta meg a Szohranovkai állomáson keresztüli tranzitkötelezettségének teljesítését, és ezt az ukrán vállalat is elismerte. „A 2019. december 30-i megállapodás értelmében a kötelezettségek teljesítésének elmulasztása akkor sem von maga után kifizetést, ha a Naftogaz vis maiorra hivatkozik Ukrajna területén" – teszi hozzá a Gazprom.

A lépés azért is különösen fáj az európai piacnak, mivel ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, jelenleg az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszerei is megsérültek, ami miatt csak korlátozottan tud Oroszország gázt szállítani Európába. Az Északi Áramlat gázvezetékeinek sérülését az eddigi vizsgálatok szerint szándékos rongálás okozta, Joe Biden amerikai elnök még februárban beszélt arról, hogy ha Oroszország támad, akkor az USA véget vet az Északi Áramlatnak.