Oktatóvideóval segíti az árfigyelő rendszer használatát a GVH Az ingyenesen elérhető online árfigyelőt már több mint 1,2 millió egyedi látogató kereste fel, augusztusban bevásárlólista funkcióval bővült a rendszer, most ennek használatát mutatja be egy videó – közölte szerdán az MTI-vel Gazdasági Versenyhivatal. A közlemény szerint egyre több időt töltenek el az érdeklődők www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető oldalon. A július elsején indult árfigyelő 62 termékcsoport több száz termékének napi árát mutatja meg, hat kiskereskedelmi lánc mintegy 1200 boltjában. Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke augusztus 30-án a GVH Podcast csatornáján jelentette be, hogy többfunkciós, szabadon összeállítható, megosztható bevásárlólista is segíti a vásárlókat abban, hogy megtalálják a legjobb ajánlatokat. A GVH most egy videóban mutatja be az új bevásárlólista funkció használatát. Közölték: az online árfigyelő fejlesztése folyamatos, fejlesztik a megjelenítés, illetve a szolgálatás térképes funkcióját is. A jövőben lehetőség lesz például csak a környékbeli boltok termékeire szűrni, illetve a tervek között szerepel az árfigyelő hivatalos mobilapplikációjának kifejlesztése is. Tovább bővülhet a rendszerben szereplő termékek köre, illetve újabb kiskereskedők csatlakozhatnak az GVH által működtetett online árfigyelőhöz – ismertette a Versenyhivatal.