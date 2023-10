A közleményben

Harmat Zoltán, a Premier Med radiológus főorvosa, regionális radiológus szakfelügyelő főorvos ismertette, hogy a rádiófrekvenciás ablációval (RFA) végzett kezelés során vékony kezelőtűvel megszúrják az elváltozást, felmelegítik, és a keletkezett hő elpusztítja a kóros sejteket. A kezelés a mióma vagy miómák méretétől függően nagyjából 30-40 percig tart.

Kitért arra, hogy a rádiófrekvenciás ablációt a kétezres évek elejétől hatékonyan használják külföldön és Magyarországon egyaránt számos tumorfajta kezelésére, leggyakrabban a máj, vese, csont, tüdő, olykor a hasnyálmirigy rosszindulatú daganatai vagy jóindulatú elváltozásai kezelésre. Ez az eljárás számos területen alkalmazható, ahol képalkotó módszerrel vezérelve úgy tudnak eljuttatni egy tűt a gyógyítani kívánt részhez, hogy más szerv ne sérüljön.

a fejlesztésre több mint 100 millió forintot ruházott be a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet.

Hangsúlyozta, hogy az innovációk terjedéséhez az innovatív beavatkozásokat alkalmazni tudó orvosok számának is bővülnie kell, ezért fontosnak nevezte, hogy az állami szakorvosképzésbe is bekapcsolódnak, segítve a radiológusok számának növelését. Az új technikát a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet nem csak a hazai szakembereknek oktatja, de nemzetközi képzéseket is tart, emellett szerződéses gyakorlati helyszíne a Semmelweis Egyetemnek – ismertette.