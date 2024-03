A Zöld Életre Valók néven csütörtökön Debrecenből útjára induló e-mobilitási és technológiai roadshow küldetése az ismeretterjesztés a hidrogéntechnológiáról, az energiatárolásról és az elektromos járművekről, azok előnyeiről, működéséről, illetve környezeti vonatkozásairól. Az országjáráson a nagyközönség közterületi installációkkal és ingyenes aktivitásokkal találkozhat majd az év első felében. A pontos helyszínekről és időpontokról a roadshow honlapján, valamint a Humda felületein lehet tájékozódni.

A hidrogéntechnológiáról, az energiatárolásról és az e-mobilitás kéréseiről is szó lesz a roadshow állomásain

Forrás: HUMDA Zrt.

A technológiai bemutatók mellett az érdeklődők gokartszlalomban tehetik próbára tudásukat, a Road Safety parkban a közlekedésbiztonsággal ismerkedhet az egész család, illetve elektromosbusz- és e-autó-kiállítás is várja a látogatókat, valamint e-rollereket is ki lehet próbálni. Egy VR-szemüvegen számos, a zöld mobilitáshoz kapcsolódó virtuális „kiállítást” lehet megnézni, az energiatárolási megoldások iránt érdeklődők pedig egy interaktív falon találhatnak meg minden lényeges információt a korszerű technológiákról.

– A jövő energetikai ökoszisztémája alapvetően a különböző energiatárolási megoldásokra épül, amelyek a hétköznapi élet számos területén, azon belül is a közlekedésben tölthetnek majd be egyre fontosabb szerepet. Főleg a megújuló energiaforrások integrációjának megkönnyítésében kap főszerepet az energiatárolás stratégiai jelentősége. Az e-mobilitási roadshow minden korosztálynak a maga nyelvén és a számára leginkább érthető eszközökön mutatja be a jövő technológiáit – mutatott rá Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöke.