Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy a kultúrák és nemzetek találkozási pontjául szolgáló világkiállítás egy óriási siker, amely globális szinten is közösséget teremt – számolt be az MTI.

„A világkiállítások saját nemzeti önbizalmunk erősödését segítették elő”

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a magyar nemzet a 19. század végétől mindvégig meg tudta mutatni a világkiállítások alkalmával, hogy lélekszámától függetlenül az első nemzetek közé kíván tartozni.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszédet mond a Magyar EXPO-sikerek (1851–2021) című időszaki kiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban 2022. december 13-án. Az első sorban L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója (b3)

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte: a tárlat mintegy 50 magyar közgyűjtemény és magánszemély világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgyait gyűjti össze és mutatja be egy helyen.

„A Magyar Nemzeti Múzeum látogatóinak mintegy negyven százaléka külföldi, ezért az intézménynek kiemelt szerepe van abban, hogy a külföldiek lássák, van miért megbecsülni ezt a nemzetet”

– fogalmazott a főigazgató, aki hozzátette, hogy a kiállítást a gyerekek körében is népszerűsíteni kívánják.

A tárlat célja a magyarok világkiállítási szereplésének, sikereinek komplex bemutatása a világkiállítások nemzetközi terében. A tárlathoz felkutatták a világkiállításokhoz kapcsolódó műtárgyak legtöbbjét, és ezeket a lehető legnagyobb számban be is mutatják. A tárlat foglalkozik a világkiállítások létrejöttével, jelentőségével, az emberiségre gyakorolt hatásával is. A kiállításon a magyar képző- és iparművészet mellett megjelenik az építészet, a tudomány- és technikatörténet, a kézműipar, a kereskedelem, az élelmiszeripar és a vendéglátás is.

Az elmúlt 170 év világkiállításaiból olyan ikonikus műtárgyakat, felemelő és érdekes történeteket mutat be a kiállítás, amelyeken keresztül egy nem mindennapi magyar sikertörténet rajzolódhat ki. A tárlatban a herendi és a Zsolnay gyár remekei, Rómer Flóris naplója és Vikár Béla fonográfhengerei mellett többek között olyan festők művei szerepelnek, mint Markó Károly, Than Mór, Lotz Károly, Madarász Viktor, Székely Bertalan, valamint Munkácsy Mihály.

A Magyar EXPO-sikerek (1851–2021) című kiállítás 2023. augusztus 20-ig tekinthető meg.