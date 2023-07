Sikota Krisztina hangsúlyozta: a Nemzeti Hauszmann Program során végzett helyreállítás valódi újjászületés, hiszen a Budavári Palotanegyedben rekonstruált épületek új kulturális helyszínekként várják a látogatókat.

A városrész századfordulós szépségét helyreállítjuk az elpusztult épületek visszaépítésével, ugyanakkor megőrizzük azokat a helyszíneket, amelyek új funkcióval tudják kiszolgálni a mai igényeket

– fogalmazott.

A nagyközönség számára most először megnyitott, 17. századi épület mellett Török kertet is kialakítottak a Csikós-udvar északi végében

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Elmondása szerint a torony új külsőt kapott, és belső terei is megújultak. A benne működő kávézó és mosdó lehetőséget nyújt a megpihenésre, és itt nyílt meg a Budavári Palotanegyed hetedik információs pontja is, ahol jegyet is lehet váltani a látnivalókba, aktuális programokra.

A torony mellett kialakított Török kertbe öt színben pompázó rózsabokrokat, a fügefákat, vadszőlőt, törpeorgonát és birsalmafát ültettek, ezek mellett mór stílusú díszszökőkút teremt itt keleti hangulatot

– közölte Sikota Krisztina.