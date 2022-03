Erről Lévai Hangyássy „Hangya” László basszusgitáros tájékoztatta munkatársunkat lapunk érdeklődése nyomán. Mint mondta, a lemezen ezúttal fele-fele arányban saját dalok is szerepelnek a tőlük megszokott egyedi feldolgozások mellett, amelyeket egy másfél évvel ezelőtti élő koncertből válogattak. A Fordított világ címmel kiadandó album bemutatóját május 27-ére tervezik.

A zenekarról jó tudni, hogy régi hazai örökzöldeket külföldi rockhimnuszokkal gyúrnak össze. A Zorall hangzása és stílusa egyedülálló, lemezeik sorra érik el az arany, illetve a platina minősítést, és általában az eladási listákat hosszú ideig vezetik. Minden bizonnyal a mostani, tizedik lemezt is elkapkodják majd a rajongók.

Hangyát, aki a Sing Sing zenekarban basszerozott akkoriban, a húsz évvel ezelőtti megalakulásról kérdeztük.

– Barbaró Attila gitáros (Junkies) fejében született meg az ötlet, hogy magyar slágerek és rockklasszikusok összegyúrásával, illetve rockosításával készítsünk új számokat. Gondolatát elsőként velem osztotta meg, ami első pillanatra nekem is nagyon megtetszett. Aztán a barátok, haverok tetszését csakugyan elnyerte az ötlet, a formálódó bandába pedig bekerült Szendrey Zsolt Károly, azaz Szasza énekes (Sex Ac­tion), Szőke Gábor gitáros, valamint Bonyhádi Bálint dobos (Junkies). Számmisztikai érdekesség, hogy 2002. február 2-án alakultunk meg, egészen pontosan kettő óra két perckor (2002. 02. 02. 02:02). Több helyen bemutatkoztunk első pár dalunkkal, majd kaptunk egy felkérést a Sziget Fesztiválra. Ezt örömmel elfogadtuk, de némileg meg is ijesztett minket, hiszen akkor mindössze nyolc számunk volt. Ezt emeltük tízre, s így léptünk fel a táncdalfesztivál-sátorban, hatalmas sikerrel. S mivel a tíz nóta viszonylag hamar lepörgött, a kirobbanó sikerre való tekintettel még egyszer eljátszottuk ugyanezt. Igazából ez a húsz évvel ezelőtti közönségsiker adta az ötletet, hogy komolyabban vegyük a Zorallt, s bővítsük a repertoárt. Ezt a kiadói ajánlat is megerősítette bennünk, és mondhatni, innentől sorra jelentek meg leme­zeink, idén már a tizediket adjuk ki – foglalta össze Hangya röviden az előzményeket.

Veszprém megyei kapcsolódása is van a zenekarnak, hiszen ők indították a megyeri rockfesztivált (Zorall tábort), majd, miután kinőtték a kis falut, előbb Balatonlellére, majd Alsóörsre tették át a rendezvény helyszínét. Itt immár nyolc éve szervezik a fesztivált minden augusztusban, a hónap végén, az önkormányzat segítségével, támogatásával. Az idei „Tábor fesztivál” augusztus 24–27. között lesz, két nagy színpaddal, ahol a hazai sztárok egymást váltva játszanak majd, minden bizonnyal a rockkedvelő közönség nagy örömére.

A zenekar több tagcserén van túl, a jelenlegi felállásban Koroknai Árpád „Kori” énekel, Lévai Hangyássy „Hangya” László basszusgitározik, Barbaró Attila és Lévai Hangyássy Bence gitárral járul hozzá a zenéhez, míg a ritmust, a tempót Csobán Bence dobos biztosítja.