Az együttes megalakulása óta tizenegy év telt el, amelyben a csapat hosszú utat járt be, de kitartó munkájukat siker koronázta. Sajnos a tavalyra tervezett jubileumi koncert a pandémia miatt elmaradt, ám, igazodva a kényszerhelyzethez, utólag mindenképpen megünneplik fennállásuk tizedik évfordulóját. Ezt Babos Lajos, a zenekar vezetője is megerősítette, azzal a kiegészítéssel, hogy egy könyvkiadó támogatásának köszönhetően egy új albumot is kiadnak ebből az alkalomból.

– Tavaly ősszel láttunk neki a stúdiómunkáknak, és reméljük, hogy idén már hallgathatják a műfaj kedvelői. Megjegyzem, hogy a csapatban mindenki különböző helyeken dolgozik mint hivatásos zenész, pedagógus, így a közös munkák és a fellépések összehangolása nem egyszerű feladat. Ettől függetlenül változatos, igényes anyagot állítottunk össze, így a lemezen szerepelnek hazai, nemzetközi örökzöldek, operett- és musicalfeldolgozások, és természetesen a tradicionális dixieland sem maradhatott ki. Az anyag egy részét Korb Attila hangszerelte, a hangfelvételt Tuboly László hangmérnök barátunk oldotta meg profi módon – mondta el munkatársunknak Babos Lajos. Hozzátette, a zenekar részben megújult, egy harsonás és egy énekes hölgy csatlakozott hozzájuk időközben, de a lemezen az alapítók közül Schmidt János (ének) és Varga Endre (tenorszaxofon) is megszólal.

– Sok emlékezetes koncert áll mögöttünk. Ezek közül kiemelném az Artisjus-díjas és EMeRTon-díjas színésznővel, énekesnővel, Malek Andreával történő találkozásunkat, akivel számos alkalommal léptünk fel, közös munkánkat egy CD-lemez is fémjelzi Azok a boldog békeidők címmel. Többször megfordultunk már a Hajdúszoboszlói Dixieland Napokon, illetve Kecskeméten a „Jazzfőváros” rendezvénysorozaton is, az évek során több ízben együtt játszottunk Illényi Katicával, Berki Tamással, Majsai Gáborral – sorolta a zenekar vezetője.

– A rendkívül színes és zeneileg változatos, ám folyamatosan bővülő műsorpalettán a népszerű dixieland mellett, charleston- és boogie-woogie dallamok is szerepelnek. Célul tűztük ki a magyar könnyűzenei örökség ápolását, ennek köszönhetően repertoá­runkban kiemelt helyet kap a nosztalgia, magyar nyelvű örökzöld dallamokkal, régi filmslágerekkel. Mindezek nemzetünk kincsei, értékei, ezért rendkívül fontos számunkra, hogy minél szélesebb közönség, valamint a felnövekvő generáció is megismerje, betekintést nyerjen ebbe a zenei kultúrába – mondta el Babos Lajos.

A kitűnő zenei minőség mellett védjegyük lett a hiteles, korhű arculat is, amely a 20-as évek világát idézi. Mind a látvány, mind a profi zenészek nagyszerű játéka, valamint az ismert, fülbemászó dallamok felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást biztosítanak min- den korosztálynak. Az együttes jelenlegi tagjai Lakossy Tamás (trombita), Babos Lajos (klarinét – zenekarvezető), Tóth Péter (dob), Szerdahelyi Károly (bendzsó, ének), Piller Balázs (zongora), Bardon Ivett (ének), Lenkei-Major Lilla (harsona) és Murka László (nagybőgő).

A jubileumi koncert Keszthelyen a Balaton Színházban lesz szeptember végén, vagy október elején, ám ezenkívül is számos helyszínen, így Veszprém megyében is láthatja a közönség az egyébként részben megyebeli tagokból álló együttest.