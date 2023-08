A banda 2007-ben alakult Pápán, céljuk egészen egyszerű és egyértelmű volt: zenéljenek és szórakoztassanak. Ez volt egykor az, ami összehozta a bandát. Elmondásuk szerint élveztek együtt játszani, ami a pápai és Pápa környéki közönségnek is tetszett, sőt az évek során országos ismertségre is szert tettek, több tehetségkutatóban is szerepeltek. Néhány évvel ezután aztán az élet másfelé sodorta a tagokat, a zenekar frontembere, Ekanem Bálint Emota színházi szerepei mellett a The Biebers zenekar oszlopos tagja lett. A Covid-időszak alatt szólókarrierbe is kezdett, adott volt, hogy a hangszerelésben egykori társait hívja segítségül. Az újbóli közös munka annyira jól sikerült, hogy születtek kifejezetten „Speak Up-os”, rockos dalok, ami jó alapul szolgált a visszatérésnek.

– A próbák során egy egyórás műsor állt össze, ami nagyon jól szólt, így felvetettem a srácoknak, mi lenne, ha újraindulna a banda, amire pozitívan reagáltak – mesélte Bálint. – Az örömzenélés közben elkezdtünk célirányosan egy visszatérő koncertre is készülni, szerettük volna meglepni a rajongókat.

A koncerten a régi, saját dalok mellett újak is felcsendültek, természetesen a feldolgozások sem maradhattak ki.

– Nagy izgalommal vártuk a fellépést, egy csütörtök estén közel százan tiszteltek meg minket jelenlétükkel. Jól sikerült a buli, imádunk együtt zenélni, ami lejött a színpadról. A jövőt illetően komoly terveink vannak, szeptember 7-ére ugyanis meghívást kaptunk a Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztiválra, ahol a repertoárban még több saját dal kap majd helyet. Emellett terveink között szerepel, hogy Budapesten és a Pápa környéki településeken is megismertessük magunkat és a zenénket, nagy örömmel várjuk a meghívásokat.

A zenekar tagjai: Ekanem Bálint Emota (ének, dalszöveg) Győry Zoltán (gitár), Holb Henrik (basszus), Horváth Szabolcs (dob), Csukárdi Sándor (dalszöveg).