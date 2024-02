A csodálatos színésznővel, Básti Julival a múltban nagyon sokat dolgozott már együtt. Kezdődött a Hallgass kicsit lemezzel 1987-ben, de koncerteztek több alkalommal közösen, legutóbb az Így öten! produkció országos turnéján. A Tapolcáról származó kiváló énekesnőt, Tóth Verát is köszönthetjük majd, akivel szintén sokat dolgoztak már együtt, ezúttal a neki írt dalokon kívül duettekben is hallhatjuk. Wunderlich József a Vígszínház rendkívül tehetséges fiatal színésze, ő Boka A Pál utcai fiúk című, hatalmas sikerrel játszott előadásban. Rendkívüli muzikalitásáról és remek hangjáról ezúttal is meggyőződhetünk majd szóló- és duettdalokban egyaránt. Dés Lászlót ezúttal is kiváló zenekar kíséri, nagyszerű muzsikustársai a legjobb koncertzenészek közül valók.

Dés évtizedek óta fogalom a magyar zenei életben. Musicalek, filmzenék, nagy slágerek és dzsesszlemezek sora fűződik a nevéhez. Ki ne ismerné az olyan nagy Dés-slágereket, mint a Nagy utazás, Vigyázz rám, Olyan szépek voltunk, A zene az kell, Legyen úgy!, Mi vagyunk a grund! – és még sorolhatnánk. Ezen a koncerten eddigi turnéiból válogatja a legnépszerűbb dalokat, de persze elhangzanak dalok az Éjféli járat című, legutóbbi lemezéről is. Amióta kilépett a nyilvánosság elé a saját magának írt dalaival, leült a zongorához, és énekelni kezdte az új és a már régóta ismert számokat, több telt házas országos turné áll mögötte. Ismét nem mindennapi zenei élményre készülhetünk.