Az MCC tudásközpont 2015 óta működteti veszprémi központját, ahol 2021 őszéig általános iskolás, felső tagozatos diákok kapcsolódhattak be a Fiatal Tehetség Programba (FIT). Tavaly ősztől a helyi oktatási kínálat kibővült a Középiskolás Programmal (KP), és ugyanekkor kezdődtek a nyílt városi rendezvények is. Az aktuális FIT előadásra a napokban került sor egy belvárosi szálloda előadótermében, ahol a szépszámú közönség előtt Csinády Rita veszprémi képviselet –vezető köszöntötte a vendéget. Porkoláb Imre, aki jelenleg az MCC Vezetőképző Akadémiájának igazgatója, igazán különleges ember. A hazai felsőfokú képzést követően a Sandhursti Királyi katonai Akadémián végzett. Azóta több hazai és külföldi katonai és civil egyetemen tanult, szerzett diplomát, majd Phd fokozatot. Katonai karrierjét iraki hadszíntéri szolgálttal kezdte, majd a NATO Stratégiai Tranzakciós Parancsnokságán teljesített szolgálatot. Öt évig foglalkozott NATO alkalmazottként a 33 ezer ember munkahelyének számító Pentagon „racionalizálásával”. Sokan rajonganak könyveiért, magáról azt mondja, hogy ő egy három danos, feketeöves időmenedzsment guru. És itt a lényeg; előadásában is arra vállalkozott, hogy tippeket adjon a hatékonyabb időfelhasználásra. Merthogy őt idézve: állandósulni látszik a bizonytalanság, ami pedig kimondottan rontja a csúcsteljesítmény lehetőségét. Szükség van-e csúcsteljesítményre? Feltétlenül, hiszen ugyancsak tőle hallottuk: az elmúlt két hét alatt több információ keletkezett, mint addig összesen az emberiség történetében. Egyre több lesz a feladat, és hiába állunk bele totálisan, ugyanazzal az emberi mivoltunkkal nem fogjuk győzni.

Porkoláb Imre szerint egy megoldás van: lényegesen meg kell növelni a döntési opciók számát, mert különben lemaradunk az exponenciálisan változó világról. Nem csak a szakember látja, hogy a katonai stratégiai és módszertanok átszivárognak a civil életbe (ahogy annak idején a Rakéta porszívó is egy katonai fejlesztés kapcsán jött létre). Az előadó iraki hadviselésben megélt tapasztalata: két év alatt 1700 (!!!) százalékos teljesítménynövekedés. Nem elírás, nem csoda, sok-sok apró, logikus változtatás eredménye, ugyanis a szokások átalakítása révén rengeteg energia szabadulhat fel. Az „akció tudatállapot” tanulható folyamat, és eddig nem próbált dimenziókban lehet bárki képes egyéni csúcsteljesítményre.

Radikálisan újszerűvé kell változtatni az egyéni és szervezeti tanulási folyamatot – e feladat végrehajtásának éllovasa az MCC különböző korosztályokban és vezetői szinteken. Ezt kínálják a középiskolás fiataloknak is, akik ha egy felmérés után vállalják a hétvégi képzéseket, táborokat, versenyeket, nyelvi kurzusokat, a legjobbaktól tanulhatnak a korosztályukban legjobbak között. Lehet, hogy ez elitképzésnek hangzik, de a FIT információs füzetben olvasható a cél, hogy a széleskörű szakmai, közösségi és kulturális programok országszerte elérhetővé váljanak minden középiskolás diák számára.