Pártfogó, vagy a görög szó más jelentéseiben: bátorító, szószóló, vigasztaló. Más bibliai fordításban így hangzik az ige: „eljő majd a Vigasztaló”. Most leginkább Rá van szükségünk, bátorításra, vigasztalásra vágyunk. Mert olyan sok a nehézség, szomorúság, betegség, halál, gyász. A legtöbb ember tele van fájdalommal, kétellyel, kérdéssel, bizonytalansággal, félelemmel, sokan kilátástalansággal. Úgy érzik, nincs segítség, nincs megoldás, nincs kiút, végeláthatatlan spirál, egyik tragédia a másik után. Családi, munkahelyi krízisek, egyéni válságok, megbicsaklások, veszteségek, a jövő miatti aggodalmak, gazdasági helyzet, háború. Keresztényeknek, hívőknek és hitetleneknek is sok szenvedést kell eltűrniük, a súlyok alatt sokszor összeroppanunk. Vannak segítők, mellettünk álló emberek, akik túllendítenek a nehéz pillanatokon, akik vigaszt nyújtanak, letörlik a könnyeinket.

Jézus azonban egészen más Vigasztalót küldött nekünk. A Szentlelket, aki a teljes elhagyatottságban és rettegtető nyomorúságban is meg tud vigasztalni. Az Ő vigasztalása örök és valóságos.

Isten lelke az erő és a szeretet lelke, mondja a püspök. Mi erőtlenek vagyunk, de Isten megerősít bennünket, nem terhel erőnk felett, a feladathoz megadja a mennyei erőt. Soha el nem múló szeretetét ajándékozza nekünk.

Eljő a Vigasztaló, most is csak ebbe tudunk kapaszkodni.

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, ő megtanít majd titeket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” Jn14,26,27