Az előző években összegyűlt több mint 750 tojással díszítették fel a fákat, a kisebb bokorra elhelyezett tojásokra neveiket is ráírták az ajándékozók. Töltési Erzsébet emlékeztetett, hat évvel ezelőtt díszítettek először tojásfát Balatonalmádiban, hogy így várják a városban a húsvéti ünnepeket. A kezdeményező, ötletgazda HVK tagjait is meglepte, hogy idén is mennyien hoztak díszes, szebbnél-szebb tojásokat a fára, így Debrecentől Pécsig, Angliától Németországig.

Töltési Erzsébet, a Honismereti és Városszépítő Kör ügyvezetője idézte fel a húsvéti tojásfa állítás előzményeit Balatonalmádiban Fotó: Kovács Erika

A kör titkára köszönettel beszélt a Balatonalmádi Városgondnokság segítségéről, valamint Mayerné Papp Zsuzsanna vezetésével a Vörösberényi Nyugdíjasklub csoportjairól, így a Ringató Balaton tánccsoportról, a Borostyán Népdalkörről, a Kézműves szakkörről és a Színjátszókörről, akik előadásukkal, munkájukkal színessé, ünnepélyessé tették a tojásfák avatását.

Fotós: Kovács Erika

Az esemény fényét emelte a nyugdíjas klub képviseletében Winkler Istvánné és Weisz Mihályné versmondása, valamint Zsapka Jánosné. Utóbbi a kézműves szakkör tagja, ezúttal különleges, hortenziára emlékeztető tojást készített a város tojásfájára.