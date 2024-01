Erről Pócsi Béla nemzetközi hírű díszmadártenyésztő tájékoztatta munkatársunkat. Mint mondta, nagyon sok visszajelzés érkezett hozzá közelről s távolról egyaránt azzal kapcsolatban, hogy a mostani télen sokkal több a vadon élő madár az etetők környékén, mint korábban bármikor. Ezt ő is tapasztalta, azonban nemcsak a vadon élő, hanem a saját egzotikus madárállományánál is szokatlan, s eddig nem jellemző változásokat tapasztalt.

– Közel negyven éve naplót vezetek, folyamatosan rögzítem az időjárási adatokat, az adott napi hőmérsékletet s minden olyan információt, ami számomra a madártenyésztés tekintetében fontos lehet. Például a fiókaneveléssel, a gyűrűzéssel, etetéssel kapcsolatos dolgokat. Mindezt figyelembe véve azt kell mondanom, hogy az elmúlt hónapokban olyan változásokat tapasztaltam, mint eddigi életem során soha. Hozzáteszem, hazai és külföldi tenyésztő barátaim, ismerőseim ugyanezzel a jelenséggel találkoztak, hasonló dolgokról számolnak be. Ami engem illet, az elmúlt három évben voltak olyan maradaraim, amelyek még az odú közelébe sem mentek, hiába hoztam őket tenyésztési céllal. Ilyen a fenyő- vagy kínapapagáj. Ehhez képest ezúttal két fészekaljat neveltek fel. Az Ausztráliában őshonos királypapagáj négy fiókával ajándékozott meg, októberben még a hím etette a tojót és párosodtak. A szintén Ausztráliából származó rózsakakadu két fészekaljat nevelt fel, ahogy az Afrikában őshonos Livingstone turákó is. Ez a meglepő jelenség az időjárás változásával van összefüggésben – mondta Pócsi Béla.

Az Afrikában őshonos turákók is vállalt még egy fészekaljat októberben Pócsi Béla röpdéjében Fotó: Szijártó János

A díszmadártenyésztő a kiváltó ok kapcsán kifejtette, hogy a madaraknak a fiókák felneveléséhez mindenképpen rovarokra is szükségük van. Mint mondta, a tavalyi év csapadékban bővelkedő időjárása kedvezett a növényzet, a bokrok, fák erőteljes növekedésének, a dús, terebélyes lombkorona kialakulásának. Emiatt a levéltetű, a szúnyog, a légy, a sok apró hernyó ezúttal a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségben állt a madarak rendelkezésére, így a költés és a fiókák gondozása még késő ősszel sem jelentett teljesíthetetlen feladatot számukra. – Ezek a fiókák is hamar megnőttek, kirepültek, hiszen sem a hideg, sem a táplálék hiánya nem gátolta fejlődésüket. Most, akik etetik a vadon élő madarakat, mindannyian azt tapasztalják, hogy sokkal több élelem, eleség fogy, hiszen a több költés miatt jóval többen vannak, mint a korábbi években ilyenkor. De ezt soha ne bánjuk, örüljünk annak, hogy ha süt a nap, ha tavasszal nyílik a virág és énekel a madár – tette hozzá Pócsi Béla.