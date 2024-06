Az Ararát kétcsúcsú vulkáni masszívum az Örmény-magasföld nyugati részén. A hegység Törökország és Örményország határának közelében fekszik, de török területen, 5000 méter feletti legmagasabb csúcsokkal. Két fő része van, a Nagy-, illetve a Kis-Ararát.

Fotó: Tóth István

A négynapos expedíció célja az volt, hogy a páros Törökország legmagasabb pontjára, az 5137 méter magas Fájdalom hegyére feljusson és ott kitűzze a magyar zászlót. Az utolsó sátorhelytől a csúcsmászás nem kevesebb mint 8 és fél órát vett igénybe. Nem ismeretlenek a házaspár számára az ötezer méter feletti hegycsúcsok, hiszen néhány hónappal ezelőtt Afrika legmagasabb hegyét, a Kilimandzsárót (5895 méter) is sikeresen hódították meg. A hivatalos adatbázis szerint a magyar mászók közül az afrikai és a török hegyet is ők ketten mászták meg először idén.

Fotó: Tóth István

– Egy éve kezdtünk magasabb hegyekbe járni, viszont a tervekkel ellentétben egy darabig most kényszerpihenőt tartunk, mert sajnos lefelé jövet 4500 méteren kicsúsztam a sziklás terepen – mesélte István. – 15 métert csúsztam, közben beakadt a hágóvas és eltört a lábam, de akaraterőmnek, katonai harctéri életmentő tanulmányaimnak és tapasztalatomnak köszönhetően nagy nehezen lejöttem, mindeközben párom vitte le a felszerelésemet, megkönnyítve a lejutásomat, igazi hős volt. Leérkezésünk után, másnap kaptuk a hírt, hogy szinte ugyanott, ahol kicsúsztam, egy iráni mászó is balesetet szenvedett és mintegy 300 méter zuhanás után meghalt. A terep az időszakhoz képest nehéz volt, amit a neve is jelez, mert a Pokol völgye elnevezést kapta, és már 4200 métertől csak hágóvassal lehetett közlekedni – idézte fel a nem mindennapi sportteljesítményt István, aki a jövővel kapcsolatban elmondta, műtét vár rá, de a felépülést követően feleségével újabb kihívásokat keresnek.