Több más mellett erről is beszélt a Pannon Egyetem Balatoni Turisztikai Kutatóintézet képviseletében Sulyok Judit adjunktus a közelmúltban egy Badacsonytomajon rendezett konferencián.



A szezonbeli és azon kívüli egyenlőtlenség viszont sok helyen problémát okoz a turisztikai vállalkozások számára, és kereskedelmi szálláshelyeknél is. Nyáron jellemzően kevés a rendelkezésre álló munkaerő, télen pedig a munkahelyek száma csökken le, igazodva a turisztikai trendhez. Némi elmozdulás történt azonban, a szezon hosszabbítására tett kísérletek (rendezvények, attrakciók, bor és gasztronómia) és a természeti környezet felé mutatkozó igény növekedése miatt. Ez önmagában örvendetes, hiszen a kültéri tevékenységek is felértékelődtek, nőtt a természetben eltöltött idő. Az egészségturizmus terén is nagyon sok fejlesztés történt az elmúlt években, a modern technológia, a digitalizáció pedig szintén vonzó lehet a vendégek számára, hiszen segíti a tervezést, a tájékozódást, az eligazodást.



Sulyok Judit hozzátette, hogy az elmúlt években a korábban jellemző klasszikus gondolkodásmód kiszélesedett, több célcsoport, több szereplő mutatkozik a palettán. Egyre nagyobb számban tűnnek fel az egynapos kirándulók, látogatók, akik a szálláshely szempontjából nem feltétlenül jelentenek mérhető adatot, a szolgáltatásokat viszont igénybe veszik, s erős hatást gyakorolnak az ágazatra. A Covid is módosította a korábbi trendet, hiszen ekkor főként a helyiek és a második otthonnal rendelkezők kerültek előtérbe, s ebben az időszakban sokan tényleg felfedezhették saját lakóhelyüket. Természetesen a helyi lakosok szabadidős fogyasztása más, mint a turistáké, mivel nem feltétlenül járnak el mindenhova, és a szolgáltatásokat sem úgy veszik igénybe, mint a távolról érkezők. Az egyre markánsabban jelen lévő második otthonnal rendelkezők viszont ebben a tekintetben a turistákhoz hasonlóak, és az adott hely szolgáltató jellegét erősítik.

A Balatonra utazók jellemzőiről is szólt Sulyok Judit. A felmérések szerint a legtöbben vízparti utazás céljából érkeznek a tóhoz, ám sokan borkóstolásra jönnek, de a megkérdezettek a sétát, a strandolást, a városlátogatást is említették, ahogy helyi ételek megkóstolása, a legközelebbi kilátó megtekintése, a túra és a hajózás is a felsorolt célok között szerepelt.



Problémaként említette a közlekedést, amely a rengeteg személygépkocsi miatt időnként nehézkes, az ezzel összefüggő felmérésből is kiderült, hogy gyakorlatilag mindenki a parkolást fejlesztené. Sajnos a pandémia hatása, hogy mindenki visszaült az autóba, a tömegközlekedés iránti kereslet csökkent. A Balaton a megkérdezettek szerint zsúfolt és drága, ebben sajnos egységes az álláspont a magyar lakosság körében, ami a döntéshozók felelősségét is előrevetíti a jövőkép kialakítása és a fejlesztési trendek meghatározása kapcsán.