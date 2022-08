A tanév szeptember elsején, csütörtökön kezdődik, ezekben a napokban sok szülő szerzi be iskolás gyermekének a tanszereket. A Regio Játék áruházlánc felmérése szerint az iskolakezdés átlagosan 20-30 ezer forintba kerül gyermekenként, amennyiben a tanulónak új iskolatáskára is szüksége van, akkor akár meg is duplázódhat ez az összeg. A játékáruházlánc vizsgálata szerint az alapvető tanszerekre a megkérdezett családok közel fele 10-20 ezer forintot költ, egynegyede pedig akár 20-30 ezer forintot is otthagy értük a boltokban. A K&H összesítése szerint a tanévkezdéshez szükséges összes kiadás közel 37 százalékát adták a tornafelszerelések, ruhák, cipők, míg a tanuláshoz nélkülözhetetlen füzetek, rajzlapok, papíráruk több mint 17 százalékos arányt képviseltek.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

A nagykereskedelmi árak emelkedése húsz-harminc százalékos, ami szinte minden terméket érint, mondta érdeklődésünkre Kuti Róbert, a Bástya üzletházban működő papír-írószerbolt ügyvezető-tulajdonosa. Hozzátette, a kartonpapír ára is jelentősen emelkedik a jövőben, ami a mappáknál drasztikus, akár nyolcvan százalékos árnövekedést eredményezhet, de a papír is a duplájára drágult az elmúlt másfél évben, ami természetesen a füzetek árában is megjelenik. Az utóbbi hónapokban minden egyes újabb szállításnál azt tapasztalják, hogy a termékek drágábbak az előző szállításhoz képest, ezért időről időre újra kell árazniuk az árucikkeket.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Az üzlet minden év júliusában akciót hirdet az iskolaszerekre, de a vásárlók többsége az iskolakezdés előtti utolsó héten szerzi be a szükséges kellékeket.

Kuti Róbert, a Kuti papir irószer-és nyomtatványbolt tulajdonosa

Fotós: Nagy Lajos/Napló

– A legtöbben egy hosszú listával érkeznek az üzletbe, mások pedig néhány konkrét terméket keresnek, amit a multinacionális boltokban nem kaptak meg. Nálunk teljes a paletta, minden kapható, ami az iskolakezdéskor szükséges – emelte ki Kuti Róbert. Az ügyvezető megjegyezte azt is, szinte minden évben van egy-két olyan mesefilmfőhős, akinek az arcmása a legtöbb termékre rákerül – tavaly például a Jégvarázsból Elza volt a sláger a Pókember mellett –, idén azonban nincs ilyen szereplő.