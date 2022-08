– Nehéz időszak köszöntött ránk, jelentősen megemelkedtek a családok költségei, kiadásai. A szomszédunkban dúló háború nem várt nehézségeket hozott. A lakásfenntartási támogatás esetén 50 százalékkal megnövelte az önkormányzat az egy főre jutó jövedelemhatárt – írta közösségi oldalán Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) a napokban. Hozzátette, a rezsitámogatás magasabb jövedelemmel is hozzáférhető, minden lakásfenntartási – víz, villany, távhő, gáz – számla esetén felhasználható, és egy éven át vehető igénybe havi rendszerességgel. A polgármester megjegyezte, a beérkezett igényeket folyamatosan figyelik, és ha szükséges, ősszel a jogosultságot és az összeghatárt is meg tudják változtatni. A támogatást az a veszprémi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő személy veheti igénybe, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 százalékát (ez jelenleg 71250 forint), egyedül élő személy esetében a 300 százalékát (85500 forint), és a háztartás tagjai nem rendelkeznek vagyonnal. A lakásfenntartási támogatás egy lakás esetén egy jogosultnak állapítható meg. A támogatást a város honlapján is elérhető kérelem benyújtásával levélben, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál lehet igényelni.