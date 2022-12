– Mi is került a szatyraimba? Tej és más hozzávalók a karácsonyi kalács megsütéséhez, többek közt tojás. Szenteste napján, szombaton így már nem kell boltba mennem. Hazaviszek még néhány élelmiszert, tisztítószert. Az ajándékokat már korábban megvettem. Mit szólok ahhoz, hogy nem lesz idén a klasszikus értelemben vett fehér karácsonyunk, friss hóeséssel, mert a Bakonyban is csak foltokban maradt meg a hó, az is folyamatosan olvad? Azt, hogy legalább egymásnak örülhetünk, és annak, hogy az enyhébb időjárás révén az energiaszámlánkon spórolhatunk – sorolta a zirci Kanyár Imréné, Marika mielőtt beszállt az autóba, amivel csomagjaival együtt rokona hazavitte.

– Most még vásároltunk narancsot, teát, tojást, egy-két apróságot, az ajándékokat már korábban beszereztük – állította Nyáriné Nagy Anita, aki rokonával együtt két jól megpakolt bevásárlókocsit tolva igyekezett autójához a bevásárlóközpont parkolójában, és érthetően nem szívesen állt meg, hogy több kérdésünkre válaszoljon.

– Mit vettem meg még a szenteste előtti napon? A lottószelvényt, ahogy minden héten szoktam. Bár egyre kevesebb esélyt látok a nyerésre, de azért adtam egy lehetőséget ezzel is a szerencsémnek, ezt nem szerettem volna kihagyni. Emellett megvettem a halászléhez és az ünnepi koccintáshoz az alapanyagokat, pezsgőt azért, mert karácsonykor születésnapot is ünneplünk családomban. A lányomnak még beszereztem egy ajándék-, a vőmnek a karácsonyfa alá egy italcsomagot – mondta el a zirci Dávid János.