Az idei aratás kapcsán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Veszprém vármegyei elnökétől, Sövényházi Balázstól kértünk tájékoztatást. Mint megtudtuk, az őszi árpa 10 ezer 971 hektáron 54 ezer 855 tonnás termést produkált, ami 5 ezer kilogrammos hektáronkénti termésátlagnak felel meg. Az őszi búza mintegy háromszor ekkora területen hasonló mennyiséget hozott. Lényegesen kisebb területen vetettek, s arattak Veszprém vármegyében rozst, tritikálét, tavaszi árpát, zabot és őszi káposztarepcét, a termésátlag itt hektáronként 2300 és 4400 kilogramm közötti.

Jó hír, hogy a gombabetegségeknek kedvező csapadékos időjárás ellenére sem jellemző a fuzáriumos búza, ami a gazdákat dicséri az időben, szakszerűen elvégzett kalászvédelem kapcsán. Érdekesség az is, hogy az étkezési búza aránya alig 10 százalék körül mozog, a termelők többségénél takarmány búza termett. Ami a rozst illeti a gyomosodás nem jellemzte a táblákat, a megdőlés is minimális volt. A triticale aratása a végénél jár, a csapadéktól némiképp hátráltatva, vármegyei viszonylatban közepesnek mondható termésátlagokkal.

Átvételi, tárolási problémák előfordultak szórványosan, és okoztak kellemetlenségeket a termelőknél, de elmondható, hogy súlyos anyagi károk nem keletkeztek ezekből a jellemzően egy-egy napos csúszásokból, várakozásokból. A vármegye földjein megkezdődött, illetve jelenleg is zajlik a szalma betakarítása és a kedvezõ talajállapot elérése érdekében végzett tarlóhántás.