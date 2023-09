Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke kérdésünkre elmondta, hogy hivatalos felmérésből származó adatok még nem állnak rendelkezésére, de a hozzá eljutott információk alapján arról tud beszámolni, hogy a borvidéket jelentős mértékben érintette az ítéletidő. A legnagyobb károkat Szigligeten és a Szent György-hegyen okozta a jégverés, volt, ahol szinte a teljes termés odalett.

Borbély Tamás

Fotó: Szijártó János/Napló

- Az idei év amúgy sem volt egyszerű a szinte kiszámíthatatlan időjárás miatt. A nagy esők, forróságok mellett nehéz volt megvédeni az ültetvényt, s akinek sikerült, annak most a jég tizedelte meg, vagy tette tönkre teljesen a termését. Más területeken szórványosan csapott le a zivatar, például itt a saját területünkön a Badacsony lábánál csak eső esett - mondta a szakember.

Sör László

Fotó: Szijártó János/Napló

- Bár a szélvihar itt is tombolt, a jég Sümeg környékét nem érintette - válaszolta kérdésünkre a Pannon Császári és Királyi Borlovagrend nagymestere. Sör László hozzátette, náluk megfelelően működött a jégkármentesítő rendszer, ami minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy itt csak esővel érkezzen a zivatar. Azt is megtudtuk, hogy a térségben mintegy 20-30 százaléknyi termés kiesés várható, ám ez nem a hétfői ítéletidő, hanem a tavaszi, nyári időjárás következménye, ami a lisztharmattal és a peronoszpórával is terhelte az ültetvényeket.

Egly Márk

Fotó: Szijártó János/Napló

Jelentős károkról számolt be Egly Márk, a Balaton-felvidéki Borvidék elnöke. Mint mondta, bizonyos részeken, egész táblákat tarolt le a jég, akár nyolcvan hektáron is. - Ezen a borvidéken a legdrasztikusabban a Káli-medencében és lesencei térségben pusztított a vihar, ráadásul mindez az elmúlt huszonöt év legproblémásabb évjáratában történt. Akkor, amikor a szélsőséges időjárás eleve rengeteg problémát és a védekezés tekintetében nagyon sok feladatot adott a gazdáknak - fogalmazott a borvidéki elnök.