Kiemelte, hogy a hazai turizmus több mint 17 millió nyári vendégéjszakával elérte a 2022 nyarán mért értéket, a 2019-es rekordév eredményét pedig közel 3 százalékkal sikerült felülmúlni. Hozzátette: idén június 1. és augusztus 31. között 6,2 millió vendég érkezett Magyarországra, ez a tavalyinál 1 százalékkal, a 2019-esnél pedig 6,3 százalékkal több. A szálláshelyek bevételei 27 százalékos növekedéssel 312 milliárd forintot tettek ki nyáron. Az erős nyár után minden esély megvan arra, hogy idén jobb eredményt érjen el a turizmus, mint az előző évben - húzta alá.

Guller Zoltán elmondta: a belföldi és külföldi vendégek arányában kezd visszaállni az "egészséges", 50-50 százalékos egyensúly. A beutazó forgalom a járvány előtti, 2019-es évet idézi. Három fontos küldőpiacról - cseh, lengyel, román - jelentősen nőtt a turisták száma. Az orosz-ukrán konfliktus miatt ugyanakkor hiányzik nagyjából 800 ezer vendégéjszaka az érintett vendégek elmaradása miatt. Ismertetése szerint a június-augusztusban érkezett 2,6 millió külföldi turista 7,2 millió vendégéjszakát töltött el hazánkban, ami a tavalyi adatokat több mint 12 százalékkal haladta meg. A 3,6 millió belföldi vendég 9,9 millió éjszakát töltött el itthon, a 2019-es rekordév eredményeit a belföldi vendégek száma 10 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig több mint 6 százalékkal múlta felül.

Budapesten a vendégek száma 1,5 millióra nőtt a tavalyi 1,3 millióról, a szálláshelyek bevételei pedig 110 milliárdra az előző évi 82 milliárd forintról. Augusztusban 78 százalékos volt a szállodák átlagos kihasználtsága, ami a régión belül kiemelkedőnek számít. Vidéken a nyári szezonban 4 százalékkal elmaradt a vendégéjszakák száma a tavalyitól, azonban 4,7 millió vendég érkezett, ami csaknem azonos az előző évivel. 2019-hez képest ugyanakkor ezek a számok is szépen alakultak: a vendégéjszakaszám 4%-al, a vendégszám pedig 11%-al volt magasabb idén.

Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke elmondta: a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2023 augusztusában 6,7 millió volt, ami 0,8 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakinál, a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 6,0 százalékkal csökkent, a külföldivendég-éjszakáké 11 százalékkal nőtt. Kitért arra, hogy az atlétikai világbajnokság jelentősen fellendítette a budapesti turisztikai forgalmat: az Ausztráliából és Óceániából érkező külföldivendég-éjszakák száma több mint 120 százalékkal, az Afrikából, valamint Ázsiából jövőké pedig közel 60, illetve 50 százalékkal bővült a fővárosban 2022 augusztusához képest.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke ismertette: 2019 nyarához képest a szállodák is 5 százalékkal több vendéget fogadtak a Balatonnál, és nemcsak a külföldiek (+4 százalék), de a hazai turisták közül is többen (+5 százalék) nyaraltak, mint a vírushelyzet előtt. Eredményes szezont zárt a szállodaipar, a kiemelt események hatása az egész szezonban megmutatkozott - összegezte. Az elnök szerint az ágazat 2023-ban a "régi időket" idéző kedvező évet zárhat.

Guller Zoltán arra is kitért, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján az év hátralévő részére látható előfoglalások is biztatóak. A szeptemberi 3,4 millió vendégéjszakát követően októberre 3, novemberre pedig 2,4 millió vendégéjszakát prognosztizál az MTÜ. Ez októberben közel másfél, november-decemberre pedig 3 százalékos növekedést vetít előre, ami biztató kilátásokat jelent az év egészére is.