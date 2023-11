– Bár elég sok nehézség sújtotta a gazdákat a 2023-as esztendőben, mégis nagyon jó borok érlelődnek a pincékben. Ezt a Márton-naphoz kapcsolódó programokon és a szakmai eseményen magam is megtapasztalhattam. Az egyszer fejtett boroktól kezdve a forgalmi tételekig kóstolhattam számos kiváló bort, ami alapján bátran kijelenthető, hogy minőségi oldalról nézve jó évjáratot tudhat magának Veszprém vármegye négy borvidéke. A nedűk jó karaktereket, intenzív, gazdag aromatikát mutatnak íz és zamat szempontjából is, ez még a vékonyabb, lazább szerkezetű borokra is igaz, mint a Muscat ottonel vagy az Irsai Olivér. Ezzel együtt ki kell emelni, hogy az időjárás szempontjából az idei az elmúlt huszonöt év talán legnehezebb éve volt a gazdák számára – mondta Borbély Tamás.

– Régen volt a vegetációs időszakon belül ennyire csapadékos tavasz és nyár, a nagy melegek, gyors lehűlések pedig szinte folyamatosan segítették az erős páraképződést. A tanúhegyek sokszor még délelőtt tíz órakor is ködsapkában úsztak, ami nem igazán jellemző a nyárra. Amióta gazdálkodom, nem is emlékszem ilyen szeszélyes, ennyire csapadékos időjárásra. A sok eső, a pára kedvezett a gombabetegségeknek, azon a területen pedig, ahol éppen a csapadék miatt nem tudták a gazdák időben elvégezni az éppen aktuális feladatot, már nem a megelőzésre, hanem a károk elhárítására, enyhítésére volt csak lehetőségük. A vadproblémák is jelentősen belejátszottak a mennyiség csökkenésébe, s ha mindent egybevetünk, országosan és a régió borvidékein is átlagosan harmincszázalékos terméskiesésről beszélhetünk – sorolta Borbély Tamás.

Hozzátette, hogy a jövő évi időjárást ugyan nem látni előre, de bizakodnak a gazdák, hogy jobb lesz, mint az idei. Ami viszont komolyabb gondokat okoz a termelők jó részénél, még mindig nyitott kérdés, ugyanis a borágazatot a január elsejével elinduló kötelező csomagolóanyag-visszaváltási rendszer (DRS) kifejezetten hátrányosan érinti. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa álláspontja szerint a kötelező visszaváltási rendszer szabályrendszere a jelenleg ismert formában végrehajthatatlan, és közvetlenül a kis és közepes bortermelők eltűnését, a nagy bortermelőknél pedig a nyereség elvesztését jelentheti. Félő, hogy a rendszer kontraproduktív lesz, a palackokra vetülő nagy költségek veszélyeztethetik a valós zöld célokat, ráadásul inflációgerjesztő hatású. A drágulás vélhetően csökkentené a fogyasztást, rontja a magyar termelők versenyképességet, összességében bizonytalanná teheti az ágazat jövőjét. Borbély Tamás mindenesetre bízik abban, hogy sikerül az illetékes szervekkel való tárgyalások során olyan élhető, termelő és fogyasztóbarát szabályozást kialakítani, mely egyaránt szolgálja a környezet védelmét és az érintett ágazatok érdekeit.