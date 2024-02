A Csapody Balázs, Budavári Dóra, Kalas Györgyi és Csapody Bence által megálmodott fesztivál alapötlete szerint az egyedi programokban a gasztronómia összefonódik a zenével, a művészetekkel, az irodalommal, a helytörténettel. 26 balatoni étterem, gasztrohotel, valamint kulturális intézmények, borászatok várják a vendégeket, akik a Balaton Bike 365 biciklijeivel fedezhetik fel a tavaszi vidéket.

– Igyekszünk megmutatni a régió gasztronómiai és kulturális sokszínűségét. A több mint 100 programos étlapot átnézve mindenki maga állíthatja össze a fesztiválmenüjét. Egy tökéletes nap indulhat jógával és termelői reggelivel, folytatódhat egy nagy bringázással, majd kiállításmegnyitóval, kolbásztöltéssel egybekötött csemegézéssel, és zárulhat egy izgalmas, zenés vacsorával – mondja Budavári Dóra kommunikációs igazgató.

– Ez egy igazi ,,évindító” gasztronómiai esemény. A március tökéletes időpont egy kultúrával, zenével, ízekkel teli fesztivál befogadásához – mondja Csapody Balázs.

– A fesztivál szervezésekor kifejezetten fontos szempont volt, hogy minél több olyan program szülessen, amelyben a vendégek is részt tudnak venni, nem pusztán szemlélői az eseményeknek, ezért számos szabadidős programot is kínálunk – meséli Kalas Györgyi programigazgató.

A vegán főzőkurzus, fermentálás-workshop, pálinkafőzés, gasztrofotózás mellett terítés workshop is szerepel a programban.

Izgalmasnak ígérkeznek a zenés programok is. Lábas Viki rajongói például egy unplugged vacsoraestnek örülhetnek, egy kisvendéglő Lee Olivér gitárjára hangolva alkotja meg az esti vacsoramenüt, Lovasi András és Beck Zoltán pedig koncertvacsora fellépője lesz. De több helyszínen is lesznek koncertek, ráadásul mindegyik ingyenes.

És nem maradnak program nélkül az irodalom rajongói sem: Dragomán Györggyel, Nyáry Krisztiánnal és Grecsó Krisztiánnal is találkozhatnak. Vészabó Noémivel, Pokorny Liával és Al Ghaoui Hesnával is testközelből programozhatnak a fesztiválozók egy-egy talkshow és vacsorest keretében, emellett Gelencsér András és Freund Tamás érdekfeszítő előadását is meghallgathatják. További részleteket az esemény honlapján olvashatnak.