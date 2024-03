Szűcs Lajos a Szent Miklós rendezvényhajón elmondta, hogy a mezőgazdasági támogatások jelentős részéből a halas szakma kimaradt, leginkább azért, mert Magyarország nem tengeri ország. Úgy vélte, a halászati operatív programot nem szabadna különválasztani az agráriumétól. Az elnök jelezte, hogy az Agrárminisztérium és a szakmai szervezetek bevonásával egyeztetések zajlanak, hogy a szükséges forrásokat megkapja a halas szakma is. Szűcs Lajos felhívta a figyelmet arra, hogy a halgazdálkodás komoly eredményeket tud felmutatni az elmúlt időszakban, főként azért, mert a Mohosz kezelésében vannak a természetes vizek és a halőrök is. Arról is beszélt, hogy a horgászturizmus gazdasági szempontból komoly lehetőségeket jelent, például a balatoni horgászidény kitolásával a vendéglátásban jelentős bevételek keletkezhetnek.

Dérer István az Országos Horgászszervezeti Központ (OHSZK) főigazgatója elmondta, hogy a Nemzeti horgászturisztikai stratégia alapján a következő hetekben a szakállamtitkárság kormány-előterjesztést készít elő. A végleges változat elfogadása előtt újabb társadalmi egyeztetés következik, majd reményeik szerint annak elfogadása után még az idei év első felében a forrásbiztosítás is megtörténik.

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) vezérigazgatója közölte, hogy a folyamatos vízeresztés ellenére a Balaton vízállása tartja a 125 centimétert, ami a sok csapadéknak köszönhető. A balatoni halállománnyal kapcsolatban megemlítette az érzékeny halfajok telepítését, közöttük az általa legnagyobb sikernek tartott menyhal újrahonosítását, mely program hat éve indult el. Hozzátette: a visszajelzések alapján az első telepítések már 80 dekagrammosok, és az egész Balaton területén fogtak már menyhalat. Reményei szerint hamarosan 2-2,5 kilogrammos menyhalak is lesznek a tóban.

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHN) vezérigazgatója beszédet mond a VIII. Halak napja és III. Halőrök napja rendezvényen a Szent Miklós hajón Siófok közelében március 20-án Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A szerdai program részeként Tihanynál egy kompról pontytelepítés zajlott, amelynek keretében négy tonna háromnyaras, fogható méretű pontyot eresztettek a szakemberek a Balatonba. A haltelepítésekről Nagy Gábor, a BHN horgászati ágazatvezetője elmondta, hogy évente 35-40 helyen telepítenek halat a Balatonba: tavaly 300 tonna pontyot, 13 tonna süllőt, 270 ezer csukát, két mázsa compót, 3000 balint, valamint kősüllőt és menyhalat. Ezenfelül a Kis-Balatonba 250 ezer ponty, illetve 100 ezer süllő és csuka került.