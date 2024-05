Az eseményen résztvevőket Molnár Judit, a Ring Autó Kft. ügyvezetője köszöntötte, majd kiemelte, hogy a Ring Autó Kft. 1996 óta tölt be a vármegye gazdasági életében meghatározó szerepet. Molnár Judit hozzátette, a cég hosszú évtizedek óta támogatja a régió sportéletét, és a Cupra márkával ez még tovább fog erősödni.

Az esemény további részeként hivatalosan is átadták a Telekom Veszprém kézilabdacsapat flottáját. Fotó: Nagy Lajos

A Telekom Veszprém kézilabdázói a következő szezontól a spanyol márka 190 lóerős Ateca típusát fogják használni.

– Hat éve született meg a Seat márkából kiválva a Cupra. A nevét az autómárka a cup és a racing szóösszetételből kapta. Az elmúlt években dinamikus utat járt be a Cupra, és folyamatosan bővül a választék, valamint gyártási értékesítési teljesítményét évről évre duplázni tudja – mondta beszédében Rozgonyi Ádám, a Seat és a Cupra magyarországi márkaigazgatója.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett az eseményen. – Ez a megnyitó is jól mutatja, hogy Veszprém ma egy erőtől duzzadó város, amely vonzza az érdeklődőket, és a Közép-Dunántúlon egy gazdasági erőközpont tud lenni. Helyes volt az a stratégia, amit Porga Gyula polgármester úr évekkel ezelőtt meghatározott, miszerint Veszprém erősségére, a kultúrára alapozva kell felépíteni egy olyan városképet, amely aztán átgyűrűzik más szektorokba is, és ezáltal egy önálló gazdasági modellé tud válni – nyilatkozta Navracsics Tibor.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere kiemelte, hogy a vármegyeszékhelyen az autós, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés infrastruktúráját párhuzamosan próbálják meg fejleszteni. – Fontos egy város életében, hogy mi elérhető, mit lehet vásárolni, mihez lehet hozzájutni, az az életminőségnek egy nagyon fontos mércéje. Ebben már évek óta komoly partnerünk a Ring Autó Kft. – fogalmazott Porga Gyula.