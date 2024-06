A kamerák léte nemcsak a közlekedés, hanem a vagyonbiztonság szempontjából is fontos. A belvárosban már több helyen bővítették a rendszert az utóbbi években, most Diszelben kezdődik a telepítés.

Tapolca diszeli városrészében is térfigyelő kamerákat helyeznek el hamarosan

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Dobó Zoltán polgármester erről úgy nyilatkozott, hogy egy rendszer kiépítése nem olcsó dolog.

– Nem maga a kamera kerül a legtöbbe, hanem a kiépítéshez szükséges egyéb dolgok. Átjátszó, hálózati feszültség biztosítását szolgáló tervezés, oszlop kell és sok egyéb más. A kiépítés kezdő költségei magasak tehát, de megéri, mert erős a kamerák visszatartó ereje a megelőzés tekintetében. A besurranásos bűncselekmények csökkenhetnek, de a lakosság magatartása is megváltozhat. Egyebek mellett kevesebben szemetelnek ott, ahol kamerák vannak elhelyezve. Fény derül arra, ha valaki a hulladékot más kukájába, konténerébe helyezi, ami éppen annyira nem etikus, mint a szomszéd villamos energiáját használni. A diszeli városrész központjában már van kamera, de a temetőnél és a tapolcai út felől is kellene elhelyezni, akár többet is – mondta a polgármester.

Hozzátette, hogy akár társasházak is kérhetik a kamerák elhelyezését, abban az esetben a rendszer kiépítése teljes költségének felét fedezi az önkormányzat.

– Bízom benne, hogy lesznek olyan jelentkezők, akik fontosnak tartják, hogy a környezetükben szabályosan helyezzenek el kamerákat. Ugyanis sokan rendelkeznek már ilyennel, de nem mindenhol szabályos az elhelyezés – tette hozzá.