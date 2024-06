Erről Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém vármegyei elnöke tájékoztatta lapunkat. Mint megtudtuk, a Pápai járásban a vármegyében legelőször a tényleges betakarítást is megkezdték, ahol kedd reggelig 130-140 hektár árpát be is takarítottak. Eddig jellemzően 5 tonna körül alakul a hektáronkénti termésátlag, a zirci járásban egy 2 hektáros táblát arattak le, hasonló termésátlaggal.

Szabó Levente a családi gazdaság kombájnját ellenőrzi, az átfogó felújítás után. Néhány napon belül megkezdik az aratást

Fotó: Szijártó János/Napló

Azt is megtudtuk, hogy Veszprém vármegyében a terménytárolók és szárítók kapacitása jelenleg elégségesnek mutatkozik, a szakemberek nem számítanak fennakadásra a logisztika kapcsán. Ami az árakat illeti, az őszi búza esetén a takarmány tonnánként 70 ezer forint, az étkezési búza 75 ezer, az árpa ára 55 ezer forint körül alakul.

A Tapolcai járásban is több helyen készülődnek már az aratásra. A sáskai Szabó családi gazdaság is néhány napon belül megkezdi a munkálatokat. Szabó Zoltán, Szabó Lajos és Szabó Levente már a tekintélyes méretű Claas Lexion 660 típusú kombájn felkészítésének utolsó fázisában jár. Amint azt kérdésünkre elmondták, a munkagép teljes felújításon esett át, így pár napon belül az őszi árpát aratják vele, utána a repce és az őszi búza következik. A sáskai családi gazdaság szántóföldi növénytermesztése közel ötszáz hektáron történik, 140 hektár repce, 40 hektár őszi árpa, 200 hektár őszi búza és 100 hektárnyi napraforgó a betakarításra váró terület.

Szabó Zoltántól azt is megtudtuk, hogy napi harminc hektár aratását tudják hárman megoldani úgy, hogy Lajos dolgozik a kombájnnal, Zoltán hordja a terményt, Levente pedig az aratás után azonnal elvégzi a szükséges talajmunkát. Problémaként az alacsony felvásárlási árakat, valamint megemelkedett műtrágyaárakat említették. Az idei termés kapcsán úgy vélekedtek, hogy a szükségesnél kevesebb tavaszi csapadék miatt várhatóan a mennyiség és a minőség is elmarad némileg a tavalyihoz képest.