Főként az ország déli részében 80-90 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A hidegfront mentén zivatarok is várhatóak, amelyekhez a déli országrészben 90-110 km/h-s lökések is társulhatnak, de egy-egy intenzívebb gócban 110 km/h feletti lökés sem kizárt. Emellett a zivatarokat apró szemű jég, illetve intenzív csapadék (10-20 mm) is kísérheti. Estétől a légmozgás (várhatóan jelentősen) veszít erejéből. Az ország északi felén nagy területen hullhat 20-30 mm-t meghaladó csapadék a nap folyamán, de a határhoz közeli és hegyvidéki tájakon néhol 50 mm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint pénteken egy hullámzó frontrendszer, az ebből kialakuló mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. A reggeli órákban ennek melegfrontja vonul át felettünk esővel, záporesővel, majd néhány órás csapadékszünetet követően a hidegfront is megérkezik újabb záporokkal, de zivatar sem zárható ki teljesen. A nap csökkenő felhőzettel fejeződik be. Fokozatosan megélénkül a délnyugati szél, ami a hidegfront érkezésekor erős északnyugatira vált, estére mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet reggel 12°C, délután 20°C körül ígérkezik, de a front érkezésekor gyorsan hűl a levegő.