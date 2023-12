Délnyugat felől csapadékzóna érkezik kedden, amelynek jellemző halmazállapota kezdetben eső lesz, de a Dunántúlon már helyenként napközben ónos eső (ált. pár tized mm) is előfordulhat. Kiemelten a Dunántúli-középhegység térségében (főleg Bakony) nagyobb mennyiségű ónos csapadék is eshet (1-3 mm)– írta Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Estétől nyugat felől a csapadék halmazállapota egyre inkább havazásba vált, tartós havazás kezdődik a Dunántúlon. Szerda estig a legnagyobb mennyiség előzetes számítások alapján a Bakony-Mecsek vonalában hullhat, a magassággal felfelé haladva egyre vastagabb hótakaró valószínű. Síkvidéken a kevéssel fagypont fölötti hőmérsékletnek köszönhetően általában ~5-15 cm vizes (tapadó) hóréteg jöhet össze, de a Somogyi-dombság, a Dunántúli-középhegység, kiemelten a Bakony 300 m feletti részein, ahol végig fagyhat, ennél több (20-30 cm-es) vastag hóréteg is kialakulhat – jelezték a szakemberek. Hozzátették, a havazás folytatódik csütörtökön a déli órákig, melyből további több cm friss hó várható.

A VMeteo.hu, a veszprémi időjárási portál közösségi oldalán megjegyzi, a fagyhatár várhatóan 400 méter körül lesz, ezért is garantált a nagy mennyiségű hó a Bakonyban, az alacsonyabb területeken azonban a havazás mellett havas eső is előfordulhat szerdán, illetve jellemzően kevéssel fagypont felett alakul a hőmérséklet, így olvadással is számolni kell.