A vádirat szerint a 26 és 41 év közötti, öt férfiből és két nőből álló, büntetett előéletű elkövetők közül egy 30 és egy 31 éves férfi, valamint egy 35 és egy 41 éves nő töltött be vezető szerepet, akik 2019 nyarától 2019 októberéig egymással megállapodva, rendszeresen követtek el vagyon elleni bűncselekményeket - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség. Társaikat alkalmanként vonták be a bűncselekmények elkövetésébe, és különböző összetételben jártak bűnözni. Főként Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér megyei településeken fordultak meg, ahol a félreeső, illetve az idős emberek által lakott házakat figyelték ki.

Az egyik Tatabánya közeli faluban a házba besurranva hatmillió forintot meghaladó értékű ékszert vittek el, miközben az ott lakó 87 éves asszony a kertben kapált. Egy Balaton-parti faluban pedig a 89 éves sértett táskáját tulajdonították el, benne némi készpénzzel és iratokkal, mialatt az asszony aludt. A vádlottak négy nappal később ugyanebben a faluban egy idős házaspárt is megloptak, amikor a házba besurranva 37 000 forintot és egy órát vittek el, miközben a feleség a lakásban pihent, férje pedig a kertben dolgozott. Az elkövetők házak udvaráról és akár az ablak betörésével gépkocsikból is vittek el készpénzt, bankkártyát, telefont, valamint szerszámokat.

A két nő csalással is szerzett pénzt. Így 2019 nyarán, a gárdonyi strandon megismerkedtek egy nyugdíjas férfival, akinek – miután meggyőződtek róla, hogy jó- módú – álnéven mutatkoztak be, és kitalációkkal pénzt csaltak ki tőle. Egyikük megelégedett egy egyszeri összeggel, társa viszont több hónapon át mintegy hárommillió forintjától fosztotta meg a sértettet. Ez utóbbi elkövető ezután szintén álnéven egy másik férfival is összeismerkedett, akitől hamis indokokra hivatkozva két hónapon keresztül több mint félmillió forintot csalt ki.

Az ügyészség a vádiratában öt elkövetővel szemben végrehajtandó, két társukkal szemben pedig, akik kevesebb és kisebb súlyú bűncselekményekben voltak érintettek, felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak, emellett a bűncselekménnyel szerzett vagyon elkobzására és négy vádlott járművezetéstől történő eltiltására is indítványt tett.