Az ítélet szerint a vádlott és a sértettek egy elhanyagolt ajkai pinceépületben laktak, italozó életmódot folytattak. A vádlott korábban is többször bántalmazta „lakótársait”. 2020 áprilisában is rájuk támadt, mivel a közösen vásárolt bort megitták. A férfit egy balta élével kétszer fejbe vágta, ami többszörös koponyacsont-törést eredményezett, gyakorlatilag az arcának jobb oldalát összezúzta. Ezután ütötte, rúgta és ezzel sorozatos bordatörést is okozott neki. A nőt is ütlegelte, megrugdosta, nagy erővel a fejére taposott.

Egy szemtanú értesítette a rendőrséget, a nő és a férfi életét az időben érkező orvosi segítség mentette meg.

A Veszprémi Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 12 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás, a vádlott és védője a minősítés megváltoztatása és a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott szabadságvesztés indokolatlanul enyhe. Az emberölés kétszeresen is súlyosabban minősül, az élet elleni bűncselekmények gyakoriak, ezért a vádlott szigorúbb felelősségre vonása szükséges.

Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla dönt.