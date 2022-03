- Az elmúlt két hónapban felerősödtek egyes jogsértések, bűncselekménytípusok. Az online világ, sok előnye mellett, magával hordozza a veszélyt, hogy ott áldozattá is válhatunk. Idén januárban és februárban emelkedett az internetes csalások száma a korábbi időszakhoz képest. Bankkártyaadatok megszerzésével 18-an, előre utalást követő vásárlással történő csalással 25 ember, és az érzelmekre ható csalással kapcsolatban hárman tettek feljelenést a rendőrségen Veszprém megyében - összegzett az ezredes.

Futtató Norbert megyei bűnmegelőzési osztályvezető elmondta, előre elutalt vételárnál előfordulhat, hogy nem kap semmit a vevő, vagy nem azt kapja, amit rendelt, például telefon helyett kávét, vagy működésképtelen terméket. Az alezredes kiemelte, a megelőzés érdekében a rendőrség az internetes oldalain, illetve a sajtóban folyamatosan felhívja az internetes vevők figyelmét, hogy mindig tájékozódjanak vásárlás előtt. Így olvassák el az eladóról az értékeléseket, nézzenek utána az internetes oldalnak, érdemes ismert árusító helyről vásárolni. Ne a kényelem, a minimális haszon, a mielőbbi átvétel legyen az elsődleges, hanem keressük azokat a webhelyeket, ahol lehetőség van a kiszállításkor meggyőződni a termék sértetlenségről, valódiságáról. Ha egy árucikket túl kedvező áron tüntetnek fel, csalás is lehet a háttérben.

Sajnos gyakoriak az érzelmekre irányuló, „romantikus” csalások. Ekkor az elkövető a sértettet több száz, olykor több ezer eurós összeg átutalására veszi rá online beszélgetéssel, közben elnyeri áldozata szimpátiáját, bizalmát, és nagy hatással van az érzelmeire is. A magát általában külföldi katonának, tábornoknak, katonai orvosnak kiadó fél magáról igen megnyerő képet alakít ki a hetekig, hónapig tartó üzenetváltásokkal, rokonszenves stílusával. Elnyeri a gyanútlan sértett együttérzését is kitalált problémáival, olykor baleseteivel, sérüléseivel, amelyekről esetenként kreált képet is küld. Az anyagi kárt elszenvedő áldozatok feltétel nélkül hisznek az ilyen üzenetek küldőinek. A feljelentéseknél mindenki arról számolt be a rendőröknek, hogy a velük kapcsolatba került személyekkel többnyire üzenetben értekeztek, akik profilt szerkesztettek egy közösségi oldalon, fotót is közöltek magukról, így is hitelesebbé téve a létezésüket.

Az empátiát kiváltó beszélgetéskor azt állították az elkövetők, hogy magányosak, elveszítették családtagjaikat, megsérültek a háborúban, és a hazatérésük után új életet kezdenek. Egy személyes csomag elküldésére hivatkozva átutalással pénzt is kértek csevegő partnerüktől. Volt olyan sértett, aki többször is utalt nagyobb összeget. Az elkövetők azért, hogy eloszlassák a kételyt, álbanki, vagy álüzenet küldésével jeleztek vissza az átutalás sikeréről. A készpénz átutalása után röviddel a kapcsolat megszakadt a felek között, a magát külföldi katonának nevező személy elérhetetlen lett. Sokszor hangsúlyozza a rendőrség, hogy az említett megkeresés zömében csalás, és azt javasolja, mindenki szakítsa meg az ilyen kapcsolatot, tiltsa le az illetőt, kételkedjen, ha tört magyarsággal, furcsa akcentussal beszél. Keltsen gyanút, ha külföldi számlaszámra kell utalni, és a számla tulajdonosa egy másik emberé. A legnagyobb károkozással járó csalást a bankok, pénzintézetek nevében, a számlavezetőkre hivatkozva követik el. Látszólag a bank telefonszámáról hívó személyek próbálják megszerezni az ügyfelek személyes és pénzügyi adatait. A csaló jogosulatlan bankkártyahasználatra, átutalásra és számla elleni támadásokra hivatkozik.

- Nagyon fontos, hogy soha ne telepítsen senki a telefonálótól kapott programot eszközeire, és ne utaljon pénzt a biztonságosnak mondott bankszámlára, még a bank nevében telefonáló személy kérésére sem! Bankkártya adatot ne osszon meg senki senkivel telefonon. Addig van a pénze biztonságban, amíg hozzáférést nem biztosít másnak a bankszámlájához. Ha kétsége támad a hívással kapcsolatban, szakítsa meg azt és hívja a banki ügyfélszolgálatot - javasolta az alezredes.