A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában a rendőrök egy személyi sérüléssel járó és öt anyagi kárral végződő közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. A szolgálatot ellátó állomány egy embert őrizetbe vett és három főt elfogott, mindet az ellenük érvényben lévő körözés miatt. A járőrök kettő embert előállítottak, közülük egyet bűncselekmény elkövetésének gyanújával. Biztonsági intézkedést hat esetben hajtottak végre.

A rendőrök 2022. június 27-én 0 óra 55 perckor intézkedés alá vontak egy 28 éves helyi lakost Pápán, a Celli úton. Az igazoltatáskor megállapították, hogy a férfi ellen Pápai Rendőrkapitányság körözést bocsátott ki, mert egy korábban kiszabott pénzbírságot nem fizetett be. Emellett az is kiderült, hogy a fiatalembert a Soproni Rendőrkapitányság is körözi tartózkodási helyének megállapítása miatt. Az egyenruhások a 28 éves férfit elfogták és előállították, majd a 20.000 forintos bírságot befizette a Pápai Rendőrkapitányságon, így őt szabadon bocsátották. - írja a police.hu.