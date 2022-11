Kulcsár József, az alapítvány vezetője megkeresésünkre elmondta, a győri rendőrségtől érkezett a riasztás hozzájuk, miután hat emberrel és két kutyával ők is azonnal keresni kezdték a kislányt. Közölte, tudomása szerint a kislány akkor tűnhetett el, amikor a család az állatokat látta el a tanyájukon. A gyermeket egész éjszaka is keresték, amit nehezít a hatalmas köd. A kislány után jelenleg is nagy erőkkel kutatnak, így a rendőrség, a polgárőrség, a társszervek és a civilek.