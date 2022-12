Mint megtudtuk, egy neves sportmárka alkalmazottai a cég termékeiből kedvezményesen vásárolhattak. Bolti áron 30 százalékos, online 44 százalékos kedvezménnyel vehették meg a termékeket, mennyiségi korlátozás nélkül. A webshopot üzemeltető cég kitalálta, hogy az alkalmazottaktól megveszi ezeket a kedvezményesen vásárolt lábbeliket, így sokkal nagyobb haszonnal tudja továbbadni őket. Ezzel elkerülték az áfa nagy részének befizetését is. A használt termékek eladásakor ugyanis különbözeti áfát kell fizetni, ami sokkal alacsonyabb az általános adókulcsnál. A cég ezzel elérte, hogy a levonható adóját is figyelembe véve, minimálisra csökkentse a befizetendő áfát. A különbözetet megtartotta. A NAV kockázatelemzést végzett a cégnél, az online számlázás és az áfabevallások összevetése után gyorsan kiderült a turpisság. Az ellenőrzéskor az is kétségessé vált, hogy a társaság önszántából megfizeti az adókülönbözetet, ezért a NAV ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el. Ez hatott, és a cég 18 millió forintnyi követelést fizetett meg az államháztartásnak.